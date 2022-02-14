В Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры: видео

Содержание алкоголя в крови таксиста почти в 14 раз превышало допустимую норму.

В Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

ДТП произошло на проспекте Победы.

Об этом сообщил паблик "Типичный Киев" и обнародовал соответствующее видео.

По предварительным данным, обошлось без травмированных.

"На проспекте Победы произошло столкновение такси и маршрутки. Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением. Гонщик влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры. А дальше драгер показал у мужчины 2,76 промилле", — говорится в сообщении под видео.

К слову, 2,76 промилле – это почти в 14 раз выше допустимой нормы.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, в Киеве на Осокорках водитель кроссовера Toyota заехал в Днепр. Оказалось, что водитель был пьяным.

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