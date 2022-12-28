В Киеве пьяный таксист на скорости протаранил авто (фото)

Чудом все остались живы.
В Киеве на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов) автомобиль Kia службы такси Uklon протаранил Mazda. По словам очевидцев ДТП, таксист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Жертв нет. О состоянии пострадавших неизвестно. Обе легковушки получили серьезные повреждения.
"Пьяный таксист на Kia на скорости протаранил Мazda. ДТП в Киеве. Чудом обошлось без трупов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области Lanos хотел обогнать авто и столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на трассе возле села Ивановка. Водитель легковушки погиб на месте.
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