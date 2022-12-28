В Киеве пьяный таксист на скорости протаранил авто (фото)

В Киеве на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов) автомобиль Kia службы такси Uklon протаранил Mazda. По словам очевидцев ДТП, таксист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

Жертв нет. О состоянии пострадавших неизвестно. Обе легковушки получили серьезные повреждения.

"Пьяный таксист на Kia на скорости протаранил Мazda. ДТП в Киеве. Чудом обошлось без трупов", – говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в Киевской области Lanos хотел обогнать авто и столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на трассе возле села Ивановка. Водитель легковушки погиб на месте.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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