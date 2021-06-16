В Киеве пьяный пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика: парень погиб на месте

Парень 1993 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму и погиб сразу на месте трагедии.

В Святошинском районе Киева пьяный пешеход толкнул велосипедиста на проезжую часть — под колеса грузовика, в результате чего тот погиб.

Об этом сообщает полиция Киева.

Парень 1993 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму и погиб сразу на месте трагедии.

"Прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua

Как отмечает dtp.kiev.ua, пьяного мужчину задержал один из водителей, ехавших позади грузовика. По словам очевидцев, мужчина нечаянно толкнул велосипедиста, просто он был очень пьян.

"Велосипедиста бросило на грузовик и затем разорвало голову о бордюрный камень. Он был без шлема, в шлеме шансы были бы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве водителя маршрутки перед рейсом сфотографировали с бутылкой пива.

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