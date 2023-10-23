В Киеве пьяный мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в грудь: парень умер (фото, видео)

Сначала между парнем и мужчиной возникла перепалка из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь.

В Киеве во время внезапного конфликта пьяный мужчина ударил 14-летнего парня ножом в грудь. Подросток умер на месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

"В воскресенье вечером, 23 октября, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой о том, что рядом с многоэтажкой на улице Пражской они констатировали смерть несовершеннолетнего. По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские, участковые офицеры полиции, следственно-оперативные группы Днепровского и Главного управления полиции, а также ювенальные полицейские и кинологи", — говорится в сообщении.

Как рассказал следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш, потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

"Сначала между парнем и мужчиной возникла перепалка из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь. После совершенного нападавший покинул место преступления, а очевидцы вызвали скорую. Врачи около получаса пытались реанимировать потерпевшего, но вынуждены были констатировать его смерть. Мы пообщались со свидетелями происшествия и немедленно приступили к поиску подозреваемого. Участковые офицеры полиции Валентин Павленко и Богдан Опанасенко разыскали мужчину по месту жительства. Орудие преступления – нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Мы изъяли вещдоки из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причин смерти", — рассказал Черныш.

Трагедия произошла рядом с многоэтажкой по улице Пражской/Фото: Полиция Киева

Следователи задержали киевлянина, 1977 года рождения, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Полиция Киева расследует убийство подростка/Фото: Полиция Киева

Убийце подростка грозит до 15 лет тюрьмы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве будут судить журналиста, который приглашал подростков домой и совершал секс-насилие.

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