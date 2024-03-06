В Киеве пьяный мужчина толкал и ограбил школьников: его задержали (фото)

Пьяный злоумышленник цеплялся к детям, толкал, нецензурно высказывался и отобрал у них личные вещи.

В Киеве на Оболони правоохранители задержали молодого человека, который ограбил детей. Следователи сообщили задержанному о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщила полиция Киева.

Накануне в столичную полицию поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный ограбил детей и скрылся. Мужчина отобрал личные вещи у школьников, игравших на спортивной площадке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы полиции, экипаж патрульной полиции и кинологи. Правоохранители осмотрели прилегающую к месту преступления территорию и задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний ранее не судимый киевлянин.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения приставал к детям, толкал их, нецензурно высказывался и отобрал у них личные вещи.

Правоохранители задержали нарушителя, а следователи сообщили ему о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

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Задержанный в Киеве злоумышленник, ограбивший детей / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, ранее в Киеве работники уголовного розыска разоблачили двух местных жителей в краже из зоомагазина. При задержании один из злоумышленников пытался подорвать гранатой оперативников.

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