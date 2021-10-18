Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Ломоносова.

В Киеве пьяный мужчина сломал нос подростку на улице.

Инцидент произошел 16 октября во Голосеевском районе столицы на улице Ломоносова около 20:00.

Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика в Facebook-сообществе "Соседи-Голосеево".

По словам матери, 14-летний Максим гулял со своими друзьями, они смеялись, ничего не предвещало беды. Когда подросток отошел от друзей, пьяный мужчина, лет 50, ударил в нос.

"Была лужа крови и слезы моего ребенка, он сильно испугался от неожиданности", — написала женщина.

Дети сразу вызвали полицию, после чего мужчина со своим другом быстро скрылись. Парень вместе с родителями поехал в травмпункт.

Выяснилось, что у подростка перелом со смещением. Нос пришлось вправлять. Теперь Максиму надо лежать в больнице 4-5 дней.

"Мой бедный мальчик получил не только физическую травму, но и психологическую... Это не должно вот так просто сойти с рук. Хотя может мой пост просто будет для кого-то предупреждением, пусть дети будут осторожны и внимательны, и взрослые тоже", — подытожила мама пострадавшего ребенка.

Напомним, в Киеве руководитель Объединения совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелезал через забор на территории многоэтажки. 14-летний парень забыл магнит к калитке. Мужчина с размаху толкнул парня, а тот упал на землю и ударился головой. Полиция открыла уголовное производство в отношении руководителя ОСМД, который набросился на подростка.

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