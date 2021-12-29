В Киеве пьяный муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал людям (видео)

Очевидцы утверждают, что семья хочет избежать ответственности.

В Киеве вечером 28 декабря пьяный мужчина устроил ДТП на улице Металлистов. Он был за рулем KIA Sorento и столкнулся с двумя машинами.

Об этом сообщили в Facebook "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, мужчина отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу. Кроме того, он угрожал людям, что его жена имеет связи.

По данным СМИ, женщина – чиновница Министерства образования Украины. Она прибыла на место происшествия, но лица женщины на записи не видно. Очевидцы утверждают, что семья хочет уйти от ответственности.

Напомним, что в Киеве и Львове предлагают сделать платным выезд в центр города на автомобиле с семи утра до шести вечера. Исключение – общественный транспорт, спецтранспорт и электроавтомобили.

В Киеве пьяный муж чиновницы Минобразования устроил ДТП

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