В Киеве пьяный чиновник НБУ угрожал оружием бойцу-добровольцу: что говорят в полиции (видео)

В Сети обратили внимание на то, что Поляруш проживает в гражданском браке с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Мудрой.

В Киеве на парковке произошел конфликт между менеджером Нацбанка Украины Павлом Полярушем и белорусским добровольцем Андреем Трацевским. Боец заявил, что банкир едва не сбил его машиной и угрожал оружием. Чиновник все отрицает.

Об этом сообщает УНН.

Доброволец Трацевский с позывным "Бессмертный" записал видео и заявил, что пьяный руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш "выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, из наградного оружия прострелит ноги". Соответствующее видео распространяются в телеграм-каналах.

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На ролике видно, как Поляруш заявляет, что ничего подобного не делал. Трацевский сказал, что банкир отказался проходить алко-тест. Чиновник заявил, что ему разбили очки и потребовал компенсации.

На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские во время осмотра авто Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам бойца, работник НБУ якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы либо поедут обратно в Беларусь, либо будут стоять на коленях в Покровске".

УНН со ссылкой на комментарии от полиции Киева отметило, что по факту инцидента правоохранители зарегистрировали два уголовных производства.

"Зарегистрировано два уголовных производства: часть 1 статьи 129 УК Украины – это угроза убийством, и часть 1 статьи 125 УК Украины – причинение легкого телесного повреждения. Это по факту дорожного конфликта, где водитель автомобиля Lexus находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он преградил проезд другому участнику, водителю Audi, и у них произошел конфликт", – сообщили в полиции.

Там добавили, что правоохранители также изъяли оружие, которым чиновник угрожал военному. В полиции подтвердили, что банкир отказался от теста на алкоголь.

"И еще на водителя Lexus инспекторы патрульной полиции составили протокол 130 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – добавили в полиции.

По данным УНН, Поляруш мог быть за рулем Lexus, принадлежащего Екатерине Шатровой – дочери заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Мудрая – гражданская жена Поляруша. О том, что банкир проживает в гражданском браке с чиновницей ОП, заявил и народный депутат Алексей Гончаренко.

В Киеве пьяный чиновник НБУ угрожал оружием белорусскому добровольцу

Кстати, в середине сентября суд взял под домашний арест двух соучастников избиения военного ветерана Анатолия Гончаренко в Смеле. Избил ветерана местный "уголовный авторитет" Вадим Долотенко.

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