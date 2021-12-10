В Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW убегал от патрульных: видео

В Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW убегал от патрульных: видео

Пройти осмотр на состояние опьянения парень отказался.

В Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW убегал от патрульных.

Событие произошло 10 декабря утром на улице Большой Васильковской.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Внимание патрульных привлекло транспортное средство BMW, которое на большой скорости проехало перекресток на красный сигнал светофора. Полицейские двинулись за нарушителем, но водитель не собирался останавливаться и наоборот, ускорил движение, чем создавал опасность другим участникам движения", — говорится в сообщении.

Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам.

BMW удалось обнаружить в Соломенском районе на улице Протасов Яр.

Во время общения с водителем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения парень отказался.

Водитель с признаками алкогольного опьянения пытался убежать от патрульных, но получил админматериалы Сегодня утром на улице Большой Васильковской внимание патрульных привлекло транспортное средство BMW, которое на большой скорости проехало перекресток на красный сигнал светофора. Полицейские двинулись за нарушителем, но вождь не собирался останавливаться и наоборот ускорил движение, чем создавал опасность другим участникам движения. Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам. BMW удалось обнаружить в Соломенском районе на улице Протасов Яр. Во время общения с водителем блюстители порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался. Патрульные составили на 20-летнего водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) КУоАП. Друзья, напоминаем: руль и алкоголь – вещи несовместимые! #ПорядокЭтоты #Kyivpatrol #полициякиева #патрульная полиция Опубликовано Патрульная полиция Киева Пятница, 10 декабря 2021 г.

Патрульные составили на 20-летнего водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

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