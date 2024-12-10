В Киеве пьяному водителю, который сбил насмерть женщину-пешехода и сбежал с места ДТП, сообщено о подозрении: детали, фото

Нетрезвому водителю, который совершил наезд на женщину-пешехода в Киеве на Днепровской набережной и сбежал с места ДТП, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"ДТП произошло 7 декабря 2024 года примерно в 07 часов 40 минут на ул. Днепровская набережная в Киеве. Установлено, что 24-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался с превышением скорости и на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора", — говорится в сообщении.

После наезда на пешехода водитель бросил машину, которую он арендовал для работы таксистом, и скрылся с места происшествия, однако позже был задержан правоохранителями.

В результате ДТП 52-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения, от которых умерла на месте.

Смертельное ДТП в Киеве/Фото: Полиция Киева/Facebook

Кроме того, водитель Toyota Camry совершил столкновение с автомобилем Hyundai, водитель и женщина-пассажир которого не пострадали.

Смертельное ДТП в Киеве/Фото: Полиция Киева/Facebook

Прибор Драгер зафиксировал у 24-летнего водителя автомобиля Toyota Camry 1,15 промилле алкоголя, это в 7,5 раза выше нормы.

Виновник смертельного ДТП в Киеве/Фото: Полиция Киева/Facebook

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

В настоящее время водителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области произошло жуткое ДТП.

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