В Киеве пьяная водитель совершила три ДТП и скрывалась от патрульных, а рядом сидел маленький сын: видео

За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне – на переднем сиденье – был ее малолетний сын, который лишь чудом не травмировался.

В Киеве состоялась ночная гонка. Была задержана водитель, которая совершила три ДТП и скрывалась от патрульных.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Водитель на видео, совершив одно ДТП, уехала с места. Игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в один автомобиль, а потом еще в два. Далее — задержание и оформление админматериалов. За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне (на переднем сиденье) был ее малолетний сын, чудом не травмировавшийся. Это подтвердили медики, которым передали ребенка. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции", — рассказал он.

Белошицкий отметил, что, к счастью, ДТП обошлись без травмированных.

В патрульной полиции сообщили, что водитель имела явные признаки опьянения, и пройти осмотр категорически отказалась. От управления ее отстранили и составили:

три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП),

два протокола по ст. 122-4 (Оставление места ДТП),

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),

протокол по ч. 1 ст. 122–2 (Невыполнение требования об остановке),

и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Ночные гонки… На днях в Киеве задержали водитель, которая совершила три ДТП и убегала от патрульных. Водитель на видео, совершив одно ДТП, уехала с места. Игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в один автомобиль, а потом еще в два. Далее – задержание и оформление админматериалов. За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне (на переднем сиденье) был ее малолетний сын, чудом не травмировавшийся. Это подтвердили медики, которым передали ребенка. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции. К счастью, ДТП обошлись без травмированных. Кормушка же имела явные признаки опьянения, но пройти осмотр категорически отказалась. От управления ее отстранили и составили: *️⃣три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), * два протокола по ст. 122–4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), Протокол по ч. 1 ст. 122–2 (Невыполнение требования об остановке), * и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП. Результат 8 админматериалов и 4 разбитых авто. Управляйте ответственно! Опубликовано Алексеем Белошицким Суббота, 27 января 2024 г.

"Результат — восемь админматериалов и четыре разбитых авто", — подытожил Алексей Белошицкий.

Напомним, в Киеве выпивший водитель перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в его крови в 11 раз превышало норму.

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