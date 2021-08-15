В Киеве пункты вакцинации от COVID не будут работать два дня: когда и почему

В Киеве пункты вакцинации от COVID не будут работать два дня: когда и почему

Центры не будут работать 23 и 24 августа.

В Киеве Центры вакцинации от коронавируса не будут работать два дня.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской администрации.

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"В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центры массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", — говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют ранее, или уже после 25 августа, прежде всего прививаться тем, кто должен прививаться второй дозой препарата от COVID-19.

Как сообщалось, за несколько недель COVID-сертификаты будут доступны в приложении "Дія". Сейчас Минцифры работает над сертификатами, которые будут выдавать привитым двумя дозами вакцины от коронавируса. Осенью запустят CОVID-сертификат для тех, кто сделал ПЦР-тест. Он будет действовать 72 часа. Впоследствии будет будет доступен CОVID-сертификат для людей, которые переболели коронавирусом и имеют антитела.

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