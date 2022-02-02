В Киеве псевдородственник Монастырского "продавал" должности в МВД за $60 тысяч

За 60 тысяч долларов злоумышленник обещал "договориться" о кресле директора одного из департаментов.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который называл себя родственником министра внутренних дел Дениса Монастырского и "продавал" должности в МВД за 60 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-службы Прокуратуры АР Крым и МВД.
Псевдородичем министра оказался 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мошенник проживал в оккупированном Крыму, пока недавно не перебрался в Киев. Мужчина кроме легального бизнеса по продаже животных занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.
Злоумышленник заверил своего знакомого, что является близким родственником главы МВД и может за 60 тысяч долларов "договориться" о кресле директора одного из департаментов. В подтверждение "семейных связей" мужчина предлагал приобрести у него оперативные талоны МВД для автомобилей, оставшихся на полуострове после оккупации.
"Родственника" Монастырского задержали "на горячем", когда он получал аванс в сумме 10 тысяч долларов. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киеве разоблачили агента РФ, собиравшего информацию о силовых структурах Украины.
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