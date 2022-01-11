В Киеве прямо на улице задержали мужчину с боевой гранатой в кармане: фото

В Киеве прямо на улице задержали мужчину с боевой гранатой в кармане: фото

Граната относится к категории боеприпасов, пригодных для взрыва.

В Киеве прямо на улице задержали мужчину с боевой гранатой в кармане.

Оперативники изъяли гранату со страстью и направили на взрывотехническую экспертизу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции разоблачили на улице Чернобыльской мужчину, который незаконно хранил взрывоопасный предмет. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу района и работников взрывотехнической службы. Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней", — говорится в сообщении полиции.

Следователь изъял опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу.

По предварительному заключению специалистов профильной службы, изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных для проведения взрыва.

Ранее несудимый местный житель, 1981 года рождения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.

Следственный отдел Святошинского управления полиции проводит досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Фигуранту готовится сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве сообщено о заминировании всех школ.

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