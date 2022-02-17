В Киеве прямо из-под земли забил гейзер высотой с многоэтажку: видео

Возле Ипподрома прорвало трубу.
В Киеве прямо из-под земли забил мощный гейзер.
На Теремках возле Ипподрома прорвало трубу.
Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал соответствующее видео.
Фонтан высотой с многоэтажку вырвался мгновенно, говорят очевидцы.
Самой большой неожиданностью внезапное извержение стало для автомобилистов.
Напомним, недавно в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс: легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали.
А в декабре на Оболони прорвало коммуникации. Подтопило территорию вокруг школы и под водой оказались запаркованные там машины.
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