В Киеве прямо из-под земли забил гейзер высотой с многоэтажку: видео

Возле Ипподрома прорвало трубу.

В Киеве прямо из-под земли забил мощный гейзер.

На Теремках возле Ипподрома прорвало трубу.

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Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал соответствующее видео.

Фонтан высотой с многоэтажку вырвался мгновенно, говорят очевидцы.

Самой большой неожиданностью внезапное извержение стало для автомобилистов.

Напомним, недавно в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс: легковушки провалились под землю из-за прорыва тепломагистрали.

А в декабре на Оболони прорвало коммуникации. Подтопило территорию вокруг школы и под водой оказались запаркованные там машины.

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