В Киеве прозвучали похожие на взрывы звуки — СМИ

В столице Украины продолжается беспокойная ночь.
В Киеве раздались звуки, похожие на взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. Воздушная тревога продолжается.
" Взрыв на правом берегу – предварительно работает ПВО. Также один на левом", — говорится в сообщениях в соцсетях.
Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью. Пребывание в укрытиях! Не забывайте о правиле "двух стен"!
"Киев, мы с тобой!", – пишут в социальных сетях.
Новогодний обстрел Киевщины
1 января 2022 года силы противовоздушной обороны сбили 23 вражеских целя в Киевской области. Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.
Также силовики просят сообщать о пролетах "шахидов", потому что угроза воздушной атаки от врага продолжается.
А ранее в новогоднюю ночь в Киеве обломок вражеской ракеты упал на автомобиль. Он повредил капот автомобиля.
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