В Киеве прозвучали похожие на взрывы звуки — СМИ

В Киеве раздались звуки, похожие на взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. Воздушная тревога продолжается.

" Взрыв на правом берегу – предварительно работает ПВО. Также один на левом", — говорится в сообщениях в соцсетях.

Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью. Пребывание в укрытиях! Не забывайте о правиле "двух стен"!

"Киев, мы с тобой!", – пишут в социальных сетях.

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Новогодний обстрел Киевщины

1 января 2022 года силы противовоздушной обороны сбили 23 вражеских целя в Киевской области. Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.

Также силовики просят сообщать о пролетах "шахидов", потому что угроза воздушной атаки от врага продолжается.

А ранее в новогоднюю ночь в Киеве обломок вражеской ракеты упал на автомобиль. Он повредил капот автомобиля.

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