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В Киеве прозвучала сирена, но тревоги не было: что произошло

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Киеве прозвучала сирена, но тревоги не было: что произошло

Сирена / Фото: Pexels

В КГГА призвали сохранять спокойствие.

В Киеве утром 12 октября прозвучала сирена – это было тестирование системы оповещения Печерского района.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"Печерский район – звучит сирена. Официально тревоги сейчас нет", – сообщили местные Телеграм-каналы.

В КГГА объяснили, что в этот момент в столице провели тестирование работоспособности системы оповещения Печерского района. Это сопровождалось звуками сирен.

"Просим киевлян сохранять спокойствие, звучала учебная сирена", – призвали в администрации.

Там напомнили, что следить за уведомлениями о воздушной тревоге можно на официальном Телеграм-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук анонсировал, что в ближайшее время в Киеве полноценно начнет работу израильская система раннего оповещения о ракетной опасности. Ее уже тестируют.

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Дата публикации
Просмотры
815
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