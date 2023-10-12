В Киеве прозвучала сирена, но тревоги не было: что произошло

В КГГА призвали сохранять спокойствие.
В Киеве утром 12 октября прозвучала сирена – это было тестирование системы оповещения Печерского района.
Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.
"Печерский район – звучит сирена. Официально тревоги сейчас нет", – сообщили местные Телеграм-каналы.
В КГГА объяснили, что в этот момент в столице провели тестирование работоспособности системы оповещения Печерского района. Это сопровождалось звуками сирен.
"Просим киевлян сохранять спокойствие, звучала учебная сирена", – призвали в администрации.
Там напомнили, что следить за уведомлениями о воздушной тревоге можно на официальном Телеграм-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук анонсировал, что в ближайшее время в Киеве полноценно начнет работу израильская система раннего оповещения о ракетной опасности. Ее уже тестируют.
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