Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Киеве пройдет второй турнир "Футбол+Шахматы" FUTCHESS

В Киеве пройдет второй турнир "Футбол+Шахматы" FUTCHESS

Дата публикации
Просмотры
791
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве пройдет второй турнир "Футбол+Шахматы" FUTCHESS

Столица Украины примет необычные соревнования, которые объединят любителей сразу двух видов спорта.

В Киеве пройдет второй турнир " Футбол+Шахматы" FUTCHESS.

Это событие состоится 29 января 2023 года на территории гидропарка (Город Спорта).

Так, главной целью проведения этих соревнований является добавление в одну из самых популярных командных игр индивидуального (а дальше и командного) интеллекта с помощью игры в шахматы. Что касается начала турнира, то он стартует в 11 часов утра.

©

Приглашаем представителей новостных каналов, медиа, блоггеров и всех, кому это будет интересно, посетить наш некоммерческий проект!

Подробности (участие, сотрудничество и прочее): 0505976408 (viber, telegram, WhatsApp)

"До встречи" – автор проекта – Игорь Бирюченский.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
791
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация