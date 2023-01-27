Столица Украины примет необычные соревнования, которые объединят любителей сразу двух видов спорта.
В Киеве пройдет второй турнир " Футбол+Шахматы" FUTCHESS.
Это событие состоится 29 января 2023 года на территории гидропарка (Город Спорта).
Так, главной целью проведения этих соревнований является добавление в одну из самых популярных командных игр индивидуального (а дальше и командного) интеллекта с помощью игры в шахматы. Что касается начала турнира, то он стартует в 11 часов утра.
Приглашаем представителей новостных каналов, медиа, блоггеров и всех, кому это будет интересно, посетить наш некоммерческий проект!
Подробности (участие, сотрудничество и прочее): 0505976408 (viber, telegram, WhatsApp)
"До встречи" – автор проекта – Игорь Бирюченский.