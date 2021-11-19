В Киеве пройдет дождь с мокрым снегом: прогноз на пятницу, 19 ноября

В Киеве пройдет дождь с мокрым снегом: прогноз на пятницу, 19 ноября

Температура воздуха опустится до 0 градусов.

Погода в Киеве в пятницу, 19 ноября, будет холодной и дождливой. Согласно прогнозу синоптиков, в столице возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит максимум +5 +7 градусов. Ночью будет немного холоднее – около 0 +2 градусов. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Дождь пройдет в Киеве и по всей области.

При этом погода в пятницу будет прохладной и даже морозной на всей территории Украины. На западе умеренный дождь. В Карпатах – дождь со снегом. В других областях ночью, кроме юга и востока, местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь.

Погода в Киеве и области 19 ноября / Укргидрометцентр

Какая погода будет на выходных

Читайте также: