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В Киеве пройдет дождь: прогноз погоды на пятницу, 10 декабря

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В Киеве пройдет дождь: прогноз погоды на пятницу, 10 декабря

УНИАН

Пятница будет теплой.

В пятницу, 10 декабря, облачная погода в Киеве продержится весь день. Синоптики также прогнозируют мелкий дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, мелкий дождь закончился еще до рассвета, но днем он начнется снова и ближе к вечеру прекратится. Температура воздуха днем +6 +8 градусов, ночью также +6 +8. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Отметим, что в пятницу, 10 декабря, в Украину придет потепление. В стране без существенных осадков. Лишь на западе дождь и мокрый снег. Утром в большинстве областей туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

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