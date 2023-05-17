В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища: что произошло

В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища. Ведь жители столицы начали жаловаться, что после последней ракетной атаки ночью 16 мая некоторые были закрыты.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что жалобы по закрытым укрытиям поступили от киевлян практически из всех районов столицы. Именно поэтому главы РГА, полиция и муниципальная охрана получили задачу проинспектировать все места защиты в Киеве.

"Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление. В сжатые сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям". гражданской защиты. Таких случаев, как закрытие укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо. Жизнь и безопасность жителей Киева есть и всегда будет оставаться нашим самым главным приоритетом", — заявил Сергей Попко.

Ракетные удары по Киеву ночью 16 мая

В ночь на 16 мая в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, в Киеве она звучала дважды: с 02:25 до 04:04, а также – с 04:23 до 05:35.

Во время воздушной тревоги жители столицы стали сообщать о взрывах. Звуки были очень мощными и напоминали фейерверк, небо покраснело от зарева. Сработать силы ПВО. Обломки ракет попадали во многих районах столицы.

Стало известно, что кафиры выпустили по Киеву шесть ракет "Кинжал". Все их удалось уничтожить. В КМВА эту атаку назвали исключительной по плотности. Речь идет о максимальном количестве атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

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