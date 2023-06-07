В Киеве проверили почти 75% укрытий: почему ситуация неутешительна

В Киеве проверили 73% общего фонда укрытий. Ситуация оказалась не очень утешительной, ведь большинство из них не имеют свободного доступа.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Пока это промежуточные результаты, подчеркнул министр. В настоящее время проверено 3 382 объекта. Камышин отметил, что 35% проверенных объектов не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным. В общем, результаты ревизии пока неутешительны", — проинформировал министр.

Проверка укрытий

В ночь на 1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили все "Искандеры". Впрочем, в результате падения обломков погибли три человека, среди них 9-летний ребенок. Люди пытались попасть к укрытию поликлиники в Деснянском районе, но оно было закрыто.

После инцидента президент приказал проверить укрытие по своей стране. Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба заявил, что в столице самая плохая ситуация.

Между тем в МВД сообщили, что по состоянию на 5 июня обследовано 50 195 укрытий. В частности, из них 4679 оказались закрытыми, а 11644 — непригодны к использованию.

Кроме того, в КМВА сообщили, что в приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы не только на закрытые укрытия, но и отсутствие надлежащих условий у них.

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