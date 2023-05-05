В Киеве проведена уникальная операция на мозге девушки, раненой во время обстрела многоэтажки: фото

Нейрохирурги, оперировавшие девушку, признают, что то, что она выжила, – настоящее чудо.

В Киеве проведена уникальная операция, чтобы спасти раненую во время обстрела многоэтажки девушку.

В Министерстве здравоохранения рассказали невероятную историю о том, как 25-летняя Ирина пережила ракетную атаку в Умани. Врачи говорят, что это – чудо.

28 апреля, когда террористы попали ракетой в многоэтажку в Умани, Ирина с мамой спали дома. Они были в соседнем доме от того, куда попала ракета. Но даже обломка хватило, чтобы поставить девушку на грань жизни и смерти.

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Мама Иры рассказывает, что тревоги не слышала. Проснулась от громкого звука у себя в доме и поначалу не могла понять где она, потому что взрывная волна разбила все вокруг. Женщина сразу бросилась к дочери, чтобы выбежать на улицу, но она ответила, что не чувствует правую ногу и руку. Только тогда мать Иры увидела, что подушка, на которой спала девушка, пропитана кровью.

Врачи скорой констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Обломок срикошетил от стены и поразил девушку. Ирину оперативно доставили в Киев, в 17-ю больницу, которая еще со времен Майдана специализируется на тяжелых травмах головы.

Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части головы девушки. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее полусантиметра – тогда неизбежная смерть.

Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылке / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Нейрохирурги, оперировавшие девушку, признают, что то, что она выжила, – настоящее чудо. А о том, что была в сознании и могла говорить, — нечего и говорить.

Обломок хирурги смогли найти только под операционным рентгеном и удалили с помощью специального магнита. Помог опыт оперирования такого рода огнестрельных травм.

Сейчас жизни Ирины ничего не угрожает. Девушка восстанавливается, находится в сознании и разговаривает, хотя правая часть тела еще плохо слушается. Врачи говорят: нужно время.

Ирина мечтает о том, как вернется к обучению в университете и привычной жизни.

Напомним, военный из Киевщины с бионическим протезом руки вернулся на фронт.

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