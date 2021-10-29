В Киеве провалилась дорога: движение транспорта перекрыто (фото)

На месте происшествия полиция перекрыла движение транспорта.

В Киеве на проспекте Алишера Навои в пятницу, 29 октября, провалился асфальт. Из-за этого движение транспорта на данном участке дороги перекрыто.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Из-за провала дороги на проспекте Алишера Навои остановлено движение транспорта от бульвара Перова в направлении улицы Радужной.

"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной", — сообщили в патрульной полиции Киева.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Также пока неизвестно, есть ли потерпевшие.

Напомним, в Одессе заполненная людьми маршрутка провалилась в дыру в асфальте.

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