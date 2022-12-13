Петицию рассмотрят, если она наберет 6 тысяч подписей.

В Киеве просят отменить комендантский час на Новый год, с 31 декабря на 1 января.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции, киевлянин Тимофей Мельник, считает, что стоит отменить комендантский час, поскольку многие будут праздновать Новый год не дома.

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"Многие люди будут возвращаться от друзей или родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", — написал он.

Петицию подписали 540 граждан из 6 000 необходимых для рассмотрения. До конца сбора подписей осталось 58 дней.

В Буче Киевской области, которая пережила российскую оккупацию, установили новогоднюю елку на центральной площади. Перед этим среди жителей провели опрос, нужно ли это делать во время полномасштабной войны. Большинство горожан высказались "за".

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