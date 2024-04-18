В Киеве простились с писателем, общественным деятелем Дмитрием Каправновым, одним из братьев-близнецов писательского дуэта "Братья Капрановы".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Провести в последний путь 56-летнего Дмитрия Капранова в Михайловский собор пришли сотни киевлян: родные, друзья, коллеги-писатели, единомышленники и собратья, известные украинцы. О смерти Дмитрия в Facebook два дня назад сообщил его брат-близнец Виталий. Позавчера утром Дмитрию внезапно стало плохо и сердце остановилось. Известно, что у писателя были проблемы со здоровьем и недавно перенес операцию на сердце. Братья Капрановы – известные украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели, блогеры. С начала полномасштабного вторжения России в Украину они защищали страну с оружием в руках в Киеве в рядах полка "Азов". Вместе с братом Дмитрий Капранов вел канал "Имени Т. Г. Шевченко", где они интересно и правдиво рассказывали об истории Украины. Кроме того, они вместе вели активную литературную деятельность.

Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия, как настоящего патриота Украины искреннего и доброго человека. Его смерть считают большой потерей для украинской публицистики. Писателя провели под аплодисменты. Похоронят Дмитрия Капранова на Байковом кладбище.

Напомним, историк, писатель, публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов внезапно скончался 16 апреля.

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