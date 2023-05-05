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В Киеве простились с главой Центра национально-патриотического воспитания, погибшим под Бахмутом

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве простились с главой Центра национально-патриотического воспитания, погибшим под Бахмутом

Евгению Кваскову было 44 года. Фото: Constantin Panteley

Евгений Квасков отдал жизнь во время выполнения боевого задания под Бахмутом 28 апреля 2023 года, ему было 44 года.

В Киеве провели в последний путь защитника Украины Евгения Кваскова. Он долгое время занимался проектами национально-патриотического воспитания детей и молодежи, а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Прощание состоялось на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает "Цензор.НЕТ".

Провести Евгения в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, боевые собратья.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Евгений встал на защиту Украины/Фото из соцсетей / © из соцсетей
С первых дней полномасштабного вторжения РФ Евгений встал на защиту Украины/Фото из соцсетей / Фото: из соцсетей

Евгений Квасков долгое время занимался проектами национально-патриотического воспитания детей и молодежи. Он организовал для школьников патриотическую игру-учебу "Казак-Квест".

Работал заместителем председателя Координационного совета по национально-патриотическому воспитанию Департамента молодежи и спорта КГГА. Также он был одним из соучредителей Братства казацкого боевого обычая "Спас".

Евгений Квасков на тренировке
Евгений Квасков на тренировке "Спаса". Фото: Constantin Panteley

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Евгений встал на защиту Украины. 28 апреля он погиб под Бахмутом во время выполнения боевого задания. Ему было 44 года.

Напомним, на фронте погиб бывший студент КПИ Валерий Грудев. Воин защищал Украину в Харьковской и Донбассе. Погиб 23 марта 2023 в Бахмуте от взрывной травмы.

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Дата публикации
Просмотры
1274
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