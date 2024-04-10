В Киеве простились с 16-летним юношей, погибшим возле фуникулера из-за конфликта с работником УГО (фото)

Сегодня, 10 апреля, в Киеве простились с 16-летним Максимом Матерухиным, погибшим на станции столичного фуникулера после нападения пьяного работника УГО.

Об этом передает "Суспільне".

Похоронили парня на Берковецком кладбище. Провести юношу в последний путь пришли многие: родственники, друзья, одноклассники и учителя.

Фото: t.me/kyivtv

Похороны Максима Матерухина / Фото: t.me/kyivtv

"Максим был душой компании. Каждый, кто хотя бы немного с ним был знаком, хотя бы раз его видел, начинал его любить с того же момента", – говорит мама одного из его друзей Лилиана.

Ее сын был в компании вместе с Максимом в день нападения.

По словам женщины, подростки сразу заметили пьяного мужчину в вагоне.

"Он ко многим людям просто придирался и к ребятам тоже что-то там сказал. Но они не сильно обратили внимание, потому что старались избегать (конфликта – ред.). Я думаю, что если каких-то свидетелей нашли, кто с ними ехал тогда, то они только подтвердят, или, возможно, камеры есть", – отмечает Лилиана.

Женщина отмечает, что находившиеся с ним ее сын и другие друзья Максима корят себя, что не смогли его спасти.

"И следователи нам сказали, что медики сказали, что это невозможно. Даже если бы там был медик, профессиональный, прямо на месте, невозможно было бы спасти его", – говорит мама товарища Максима.