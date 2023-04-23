В Киеве прошел пик паводка, вода упала на полметра — КМВА

Уровень воды в Днепре снизился.
Весеннее половодье в Киеве идет на убыль.
По информации Киевской городской военной администрации, за последние четыре дня уровень воды упал на 44 см.
В настоящее время уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9303 см — на 5 см меньше, чем вчера.
"Всю неделю паводок идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.
Высокий уровень был 17 апреля, когда вода поднялась до 9 359 см.
Напомним, на территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.
В то же время в Укргидрометцентре подчеркивают, что затопления Киева не будет.
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