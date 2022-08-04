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В Киеве прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке

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В Киеве прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке

Фото: Associated Press

После совершенного россиянами массового убийства украинских пленников в Оленовке — украинцы массово выходят на протесты во всех крупных городах.

На Софийской площади в украинской столице прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Активисты призывают мир как можно скорее признать Россию страной-спонсором терроризма. А от международных организаций требуют, чтобы те полностью выполняли возложенные на них обязанности.

“На самом деле, наши требования просты. Мы хотим, чтобы красный крест и ООН присутствовали там. Они даже не знали о перемещении наших пленных в барак, где их убили”, — говорит один из участников перфоманса.

“Мы призываем освободить всех украинских пленников в полном составе. Они должны вернуться живыми и целыми в свои семьи”, — отмечают перформеры.

Напомним, что Россия фабрикует доказательства атаки по колонии с пленными в Оленовке.

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