В Киеве прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке

После совершенного россиянами массового убийства украинских пленников в Оленовке — украинцы массово выходят на протесты во всех крупных городах.
На Софийской площади в украинской столице прошел митинг после массового убийства россиянами пленных в Оленовке.
Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.
Активисты призывают мир как можно скорее признать Россию страной-спонсором терроризма. А от международных организаций требуют, чтобы те полностью выполняли возложенные на них обязанности.
“На самом деле, наши требования просты. Мы хотим, чтобы красный крест и ООН присутствовали там. Они даже не знали о перемещении наших пленных в барак, где их убили”, — говорит один из участников перфоманса.
“Мы призываем освободить всех украинских пленников в полном составе. Они должны вернуться живыми и целыми в свои семьи”, — отмечают перформеры.
Напомним, что Россия фабрикует доказательства атаки по колонии с пленными в Оленовке.
Читайте также:
- Выезд мужчин за границу: почему многодетных родителей, студентов и опекунов могут не пропустить
- Действительно ли Россия планирует захватить Харьков: военный эксперт ответил
- "Победитель может быть только один": Кучма выразил сомнение в скором завершении войны