В Киеве прощаются с 9-классницей, погибшей в результате попадания "Шахеда" в многоэтажку: фото

Девочка погибла в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку в Соломенском районе.

В Михайловском соборе в Киеве 29 октября прощаются с погибшей от воздушной атаки россиян 9-классницей Марией Трояновской.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

15-летняя девочка Мария Трояновская погибла в вечер пятницы, 25 октября, во время очередной атаки россиян на Киев. Беспилотник попал прямо в ее комнату.

В Киеве прощаются с Марией Трояновской, погибшей в результате попадания "Шахеда" в многоэтажку / Фото: kyiv24.news

Сегодня, 29 октября, в Киеве в Михайловском соборе проходит церемония прощания с погибшей девочкой.

В Киеве прощаются с Марией Трояновской, погибшей в результате попадания "Шахеда" в многоэтажку / Фото: kyiv24.news

Напомним, девушка отказалась от поездки с одноклассниками на школьных каникулах, потому что имела много планов на эту октябрьскую неделю, но такое решение стало для Марии роковым. Ее родители смогли спастись, поскольку находились в другой комнате и успели выбраться из здания.

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