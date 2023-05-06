В Киеве прорвало водопровод: фонтан бьет вверх, высотой с 16-этажный дом (видео)

В столице прорвало водопровод — вода течет прямо по улицам города. Очевидцы показали видео аварии.

В субботу, 6 мая, в Киеве произошел прорыв водопровода. На месте образовался огромный "фонтан".

Об этом сообщают местные в соцсетях.

Отмечается, что авария произошла на улице Большая Васильковская. На месте прорыва образовался фонтан размерами 16-этажного дома.

Местные говорят, что водой затопило некоторые квартиры и машины. Мощные потоки воды бегут прямо между домами.

В Киеве прорвало водопровод: фонтан бьет вверх высотой с 16-этажный дом

Напомним, в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

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