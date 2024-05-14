В Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго": закрывали станцию метро (фото, видео)

Из-за прорыва трубопровода на "Лыбидской" ограничено движение транспорта.
В Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго", закрывали станцию метро "Лыбидская".
Сейчас станция "Лыбидская" уже заработала в обычном режиме.
"Движение автобусов №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д задерживается по причине провала проезжей части на ст.м. "Лыбидская", – сообщили в "Киевпасстрансе".
В полиции отметили, что из-за прорыва водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто.
"Вниманию участников дорожного движения. Из-за прорыва водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Напомним, в Киеве и области зарегистрировали вспышку опасной болезни. Гепатит А обнаружили у пяти человек.
Читайте также ведущие новости дня: