В Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго": закрывали станцию метро (фото, видео)

В Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго", закрывали станцию метро "Лыбидская".

Сейчас станция "Лыбидская" уже заработала в обычном режиме.

"Движение автобусов №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д задерживается по причине провала проезжей части на ст.м. "Лыбидская", – сообщили в "Киевпасстрансе".

Изменено движение троллейбусов и трамваев/Фото: Вечерний Киев

В Киеве прорвало трубопровод / Фото: Вечерний Киев

В полиции отметили, что из-за прорыва водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто.

Закрывали станцию метро "Лыбидская"/Фото из соцсетей

"Вниманию участников дорожного движения. Из-за прорыва водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Из-за масштабной коммунальной аварии в Киеве закрыта станция метро

Напомним, в Киеве и области зарегистрировали вспышку опасной болезни. Гепатит А обнаружили у пяти человек.

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