В Киеве искали несовершеннолетнюю девушку: фото, приметы

Александра Ивоненко, 2009 года, ушла из дома 15 декабря и не вернулась.
Обновление: в полиции говорят, что ребенок найден. Другие подробности не сообщаются.
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.
Александра Ивоненко, 2009 года рождения, ушла из дома 15 декабря и не вернулась.
Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.
Приметы Александры: рост примерно 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.
Была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные кроссовки.
"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру 102", — отметили в полиции.
Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Родные ищут Ивана Любышкина уже два с половиной месяца. Его дети предполагают, что отец частично потерял память.
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