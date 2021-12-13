В Киеве пропала девочка-подросток: фото, приметы

Виктория Калюжная, 2008 года рождения, 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась.
В Киеве пропала девочка-подросток.
Виктория Калюжная, 2008 года рождения, 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.
Приметы Виктории: рост примерно 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые под каре, глаза зелено-голубые.
Одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные кроссовки Reebook.
"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру 102", — отметили в полиции.
Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Родные ищут Ивана Любышкина уже два с половиной месяца. Его дети предполагают, что отец частично потерял память.
Читайте также:
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
- Как выглядел бы центр Киева с рекой Крещатик, уволенной с коллектора: визуализация
- Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве
- Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку
- В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины (фото)