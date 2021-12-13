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В Киеве пропала девочка-подросток: фото, приметы

В Киеве пропала девочка-подросток: фото, приметы

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В Киеве пропала девочка-подросток: фото, приметы

Полиция Киева / Facebook

Виктория Калюжная, 2008 года рождения, 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В Киеве пропала девочка-подросток.

Виктория Калюжная, 2008 года рождения, 12 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.

Приметы Виктории: рост примерно 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые под каре, глаза зелено-голубые.

Одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные кроссовки Reebook.

© Полиция Киева / Facebook
Полиция Киева / Facebook

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру 102", — отметили в полиции.

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Родные ищут Ивана Любышкина уже два с половиной месяца. Его дети предполагают, что отец частично потерял память.

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