В Киеве пропал человек с инвалидностью: фото, приметы

Мать 32-летнего Ивана Грохольского говорит, что сын не впервые исчезает из дома.

В Киеве без вести пропал мужчина с инвалидностью. 5 октября 32-летний мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева и просит помочь в поисках человека.

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"В Деснянское управление полиции с заявлением об исчезновении Ивана Грохольского, 1989 года рождения, обратилась его мать. Она сообщила о том, что 5 октября сын вышел из квартиры на улице Будищанской и до сих пор не вернулся, также женщина добавила, что сын не впервые исчезает из дома", — говорится в сообщении полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией — безвести пропавший) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что мужчина имеет заболевание ДЦП и при ходьбе хромает с наклоном вперед.

Полиция Киева / Facebook

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет в синие джинсы, темно-синюю футболку в мелкую полоску, черную куртку с капюшоном и черные туфли.

"Полиция обращается ко всем, кто может помочь в розыске пропавшего, с просьбой предоставить информацию по номерам в дежурную часть Деснянского управления полиции: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 або102", — говорится в сообщении.

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