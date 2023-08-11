В Киеве прооперировали мальчика, который получил 90% ожогов тела, взобравшись на электричку

В Киеве прооперировали 13-летнего мальчика из Коцюбинского, который получил 90% ожогов тела, взобравшись на электричку. Состояние Никиты стабильно-тяжелое. Он держится мужественно и находится в сознании.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Из-за поражения электротоком, мальчик получил ожоги более 90% тела. Полиция Киевщины желает парню выздоровления и призывает родителей и педагогов объяснять детям, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и забавы на ней могут стоить жизни", - говорится в сообщении.

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Напомним, в среду, 9 августа, Никита ради развлечения полез на крышу электропоезда. Мальчика поразило током. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, повреждения были практически несовместимы с жизнью. Правоохранители сопровождали скорую с пострадавшим подростком в Ожоговый центр столицы.

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