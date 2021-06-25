В Киеве проложат отдельные полосы для автобусов и троллейбусов: где именно

В Киеве проложат отдельные полосы для автобусов и троллейбусов: где именно

На проспекте Гагарина заработала выделенная полоса для движения общественного транспорта и велосипедистов.

В Киеве проложат отдельные полосы для автобусов и троллейбусов.

Согласно Правилам дорожного движения на выделенной полосе с пометкой "А" имеют право ездить только городские коммунальные автобусы и троллейбусы, а с недавних пор — еще и велосипедисты. Частным автомобилям и грузовикам ездить этими полосами запрещено. За этим в Киеве следят, кроме полиции, еще и камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пользоваться полосой длиной два километра будут автобусные маршруты №№ 6, 33т, 63 и 118, которые ежедневно перевозят более 30 тыс. пассажиров.

"Отныне автобусы будут иметь столь необходимое и важное для общественного транспорта преимущество — собственную полосу и, как следствие, возможность избегать пробок и соблюдать график движения", — отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Он напомнил, что несколько недель назад такую же полосу для общественного транспорта запустили на улице Братиславской.

"В Киеве уже "работают" 30 выделенных полос для движения общественного транспорта. Впереди обустройство таких cмуг на Харьковском шоссе, проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича", — проинформировал Александр Густелев.

К слову, уже несколько лет в столице автомобилям нельзя ездить полосами для коммунального транспорта на улицах и проспектах.

Итак, выделенные полосы существуют:

в центре города на:

улицах Саксаганского, Жилянской, Антоновича, Большой Васильковской, бульваре Шевченко, проспекте Победы, бульваре Леси Украинский, улице Шота Руставели.

на больших магистралях:

бульваре Перова, проспектах Освободителей, Мира, Дружбы народов, Лобановского, Бандеры, Шухевича, Победы, Глушкова, улицах Строителей, Гетьмана, Довженко, Телиги, Краснозвездном проспекте, Набережно-Рыбальской дороге.

Ранее автобусы маршрута №114, курсирующих от окраин Троещины до Центрального железнодорожного вокзала (самый длинный маршрут столицы) оборудовали специальными камерами наблюдения за загруженностью полосы общественного транспорта сторонними автомобилями. Создан перечень перспективных направлений введения выделенных полос общественного транспорта в столице. В него попали:

улица Маяковского, проспект Соборности — мост Патона, проспект Бажана, Столичное шоссе, все Воздухофлотский проспект, улица Борщаговская, проспекты Леся Курбаса и Любомира Гузара (бывший Комарова).

Напомним, с 22 августа ограничили движение в аэропорт "Борисполь" из-за ремонта 17 км дороги от Киева до Борисполя. Ограничения будут действовать до 20 августа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку