В Киеве прокуратура требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства метро на Виноградарь: что произошло

Получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению.

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Установлено, что подрядчику были перечислены бюджетные средства как авансовый платеж по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Однако, получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд. грн. на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в течение 2019 года собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн. грн.

Так, в соответствии с действующим законодательством и условиями договора, установлена обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

Реагируя на выявленное нарушение, Киевской городской прокуратурой предъявлен иск в хозяйственный суд города Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика денежных средств на сумму 139,1 млн грн, которые им получены за счет начисление процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательную сохранность и пользование бюджетными средствами.

Напомним, в Киеве официально приняли создание у метро "Арсенальная" наземного перехода.

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