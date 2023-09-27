В Киеве прокуратура через суд обязала владельца дома-памятника на Андреевском спуске заключить охранный договор

Столичная прокуратура через суд обязала владельца дома-памятника на Андреевском спуске в Киеве заключить охранный договор

О ценах сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что в собственности коммерческой структуры находится Доходный дом на Андреевском спуске, 18 в Киеве, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Однако владелец здания с 2011 года уклоняется от заключения охранного договора на памятник, что ставит под угрозу сохранение подлинности здания.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в административный суд с иском об обязательстве владельца заключить охранный договор на указанную памятку с уполномоченным органом охраны культурного наследия.

Решением Киевского окружного административного суда иск прокурора удовлетворен.

Справка: Доходный дом 1891 года возведен по проекту известного Киевского архитектора Андрея-Фердинанда Краусса, расположенный на красной линии застройки одной из древнейших улиц города, на территории памятника градостроительства национального значения "Замковая гора — Андреевский спуск" IX-XIII вв. и государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев". Дом кирпичный, двухэтажный, сложной конфигурации в плане. Архитектура здания решена в неоренессансных формах. В помещениях на потолках сохранился первоначальный лепной декор.

Напомним, в Киеве хотят продать 6,3 гектара возле Днепра под застройку.

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