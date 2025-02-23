В Киеве произошло жуткое ДТП: трамвай насмерть сбил мужчину

Следователи выясняют все детали происшествия.
В Святошинском районе Киева трамвай насмерть сбил находившегося на путях мужчину.
Об этом сообщает полиция Киева.
Трагедия произошла 22 февраля в 18:20 на проспекте Леся Курбаса.
По предварительным данным, водитель общественного транспорта совершил наезд на неизвестного мужчину в возрасте около 30 лет. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
Полиция устанавливает его личность.
Обстоятельства трагедии расследуются в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, в Киеве временно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязненности на правом берегу оценивается как средний, а на левом – очень высокий.
Читайте также: