В Киеве произошло жуткое ДТП: трамвай насмерть сбил мужчину

В Святошинском районе Киева трамвай насмерть сбил находившегося на путях мужчину.

Об этом сообщает полиция Киева.

Трагедия произошла 22 февраля в 18:20 на проспекте Леся Курбаса.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта совершил наезд на неизвестного мужчину в возрасте около 30 лет. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Полиция устанавливает его личность.

Обстоятельства трагедии расследуются в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Киеве временно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязненности на правом берегу оценивается как средний, а на левом – очень высокий.

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