В Киеве произошло ужасное ДТП: грузовик влетел в маршрутку (фото, видео)

Авария в столице произошла на улице Вадима Гетьмана

В Киеве произошло ДТП утром 21 октября с участием грузовика и маршрутки. Есть много пострадавших. На место следуют полиция и медики.

Об этом сообщается в столичных телеграм-каналах.

Согласно опубликованной информации, грузовик "Газель" на скорости влетел в заднюю часть маршрутки №421. Авария произошла на остановке.

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Сообщается о большом количестве пострадавших и что на место направляются врачи и правоохранители.

В патрульной полиции заявили, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода. Водителям следует учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В Киеве грузовик въехал в маршрутку/Фото: Oboz.ua

В Киеве грузовик въехал в маршрутку/Фото: Oboz.ua

В Киеве грузовик въехал в маршрутку/Фото: Oboz.ua

В Киеве грузовик въехал в маршрутку/Фото: Oboz.ua

В Киеве грузовик въехал в маршрутку

К слову, ночью россияне атаковали Киев беспилотниками. В Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах зафиксировано падение обломков.

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