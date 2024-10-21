В Киеве произошло ужасное ДТП: грузовик влетел в маршрутку (фото, видео)

Авария в столице произошла на улице Вадима Гетьмана
В Киеве произошло ДТП утром 21 октября с участием грузовика и маршрутки. Есть много пострадавших. На место следуют полиция и медики.
Об этом сообщается в столичных телеграм-каналах.
Согласно опубликованной информации, грузовик "Газель" на скорости влетел в заднюю часть маршрутки №421. Авария произошла на остановке.
Сообщается о большом количестве пострадавших и что на место направляются врачи и правоохранители.
В патрульной полиции заявили, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода. Водителям следует учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
К слову, ночью россияне атаковали Киев беспилотниками. В Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах зафиксировано падение обломков.
Читайте также:
- Смял КамАЗ: на Черниговщине в ДТП погибла семья с двумя маленькими детьми (фото)
- Масштабное ДТП с участием более 20 автомобилей в Польше: в сгоревших машинах погибли люди
- Атака на Киевскую область: в ГСЧС показали фото и видео разрушений