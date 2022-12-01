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В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись пять автомобилей (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
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В Киеве произошло масштабное ДТП: столкнулись пять автомобилей (фото)

Фото: телеканал "Киев"

Виновник ДТП, вероятно, был пьян.

В Киеве на проспекте Победы утром 1 декабря произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Одна из них от удара перевернулась на бок.

Об этом сообщили очевидцы аварии на странице dtp.kiev.ua в Телеграм.

По предварительной информации, пострадавших нет. Полиция предполагает, что водитель BMW, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Утро начинается не с кофе: головокружительная ДТП в Киеве на проспекте Победы под Воздухофлотским мостом. Несколько авто, одно на боку. На месте три автомобиля полиции", — сообщили очевидцы.

На проспекте из-за ДТП было затруднено движение, возникла большая пробка в направлении центра города.

Фото: телеканал
Фото: телеканал "Киев"

Напомним, в Украине к патрулированию улиц привлекут курсантов вузов МВД, они будут помогать полицейским. Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что при отключении света сразу же вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции на улицах.

Нет света – не работают и светофоры! Как избежать ДТП! Включение корреспондента «Сниданка»

Нет света – не работают и светофоры! Как избежать ДТП! Включение корреспондента «Сниданка»

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Дата публикации
Просмотры
1212
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