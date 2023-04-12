Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве произошло ДТП с арендованным автомобилем (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве произошло ДТП с арендованным автомобилем (видео)

В Киеве произошло ДТП с арендованным автомобилем / Фото: из соцсетей

В салоне машины находились две девушки.

Во вторник вечером, 11 апреля, на проспекте Гагарина в Киеве произошло ДТП с участием арендованного автомобиля. Водитель не справилась с управлением, вследствие чего машина вылетела за пределы проезжей части и перевернувшись.

Об этом информируют киевские Telegram-каналы.

Как известно, в салоне автомобиля находились две девушки. Полицейские аварию пока не комментировали. Также отсутствует информация о пострадавших.

Ранее мы сообщали, что под Киевом 13-летний парень на скуторе врезался в машину. Школьник сломал ногу, его госпитализировали.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Аварии и ДТП
Дата публикации
Просмотры
86
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация