В Киеве произошло ДТП с арендованным автомобилем (видео)

Во вторник вечером, 11 апреля, на проспекте Гагарина в Киеве произошло ДТП с участием арендованного автомобиля. Водитель не справилась с управлением, вследствие чего машина вылетела за пределы проезжей части и перевернувшись.

Об этом информируют киевские Telegram-каналы.

Как известно, в салоне автомобиля находились две девушки. Полицейские аварию пока не комментировали. Также отсутствует информация о пострадавших.

Ранее мы сообщали, что под Киевом 13-летний парень на скуторе врезался в машину. Школьник сломал ногу, его госпитализировали.