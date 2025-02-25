В Киеве произошло ДТП — пострадал 8-летний ребенок (фото)

В Киеве 25 февраля произошло ДТП: водитель сбил 8-летнюю девочку. Полиция проверяет.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

Водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Сергея Колоса, совершил наезд на внезапно выбежавшую на дорогу 8-летнюю девочку-пешехода.

ДТП в Киеве Фото: Национальная полиция

В результате удара школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую больницу с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. После осмотра врачей девочку вместе с родителями отпустили домой.

Установлено, что водитель транспортного средства был трезв. По данному факту идет проверка.

Напомним, в Одесской области произошли масштабные пожары, которые привели к загрязнению воздуха. Речь идет о служебной халатности и нарушениях экологических норм на полигоне твердых бытовых отходов.

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