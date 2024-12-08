В Киеве произошли столкновения на месте проведения мероприятия активистов ЛГБТ: видео

Действия нарушителей квалифицированы как хулиганство, по данному факту продолжается досудебное расследование.
В общественной организации "КиевПрайд" сообщили о нападении неизвестных людей на место, где они собирались провести лекторий.
Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях, которое сопровождает видео.
По словам ЛГБТ-активистов, неизвестные люди нападали также на правоохранителей, окруживших место проведения мероприятия, пытались прорвать ограничительную границу и бросали дымовые гранаты.
На опубликованных кадрах видны люди в полицейской форме и группа неизвестных, некоторые из них держали флаги.
"Все, кто во время нападения оказались на месте проведения мероприятия, эвакуированы", — говорится в сообщении.
Команда "КиевПрайда" назвала действия нападавщих не только противоправными, но и антиукраинскими, и готовит по этому поводу соответствующее заявление.
Что говорят в полиции
В полиции Киева подтвердили столкновения на улице Ивана Франко в столице. Действия нарушителей квалифицированы как хулиганство, по данному факту продолжается досудебное расследование.
“Сегодня в Шевченковском районе столицы состоялось мероприятие общественной организации, на которое также пришла противоположно настроенная молодежь. В дальнейшем последние устроили толкотню с сотрудниками полиции, которые обеспечивали охрану публичного порядка”, - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили о задержании девяти наиболее активных участников столкновений, среди которых трое несовершеннолетних.
По факту указанного происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в общественной организации Kyiv Pride решили изменить даты проведения фестиваля "Квир-пропаганда Фест", который должен был состояться в День памяти жертв Голодомора.
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