В Киеве произошла жестокая драка с участием несовершеннолетних девушек: видео

На опубликованных кадрах видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.

В Деснянском районе Киева произошла потасовка с участием несовершеннолетних девушек.

Видео инцидента опубликовали в воскресенье, 2 февраля, местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, случай произошел неподалеку от станции метро "Черниговская".

На опубликованных кадрах видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.

В Киеве произошла драка несовершеннолетних девушек

В полиции Киева сообщили, что о драке между подростками на парковке одного из торговых центров стало известно во время мониторинга социальных сетей. Никаких заявлений по поводу данного события в полицию не поступало.

"Правоохранители сразу зарегистрировали указанную информацию и по факту хулиганских действий начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, когда оно случилось и его участников.

Напомним, ранее сотрудники полиции оперативно установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки на спортивной площадке в Оболонском районе Киева. Вечером 23 января во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео этого инцидента.

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