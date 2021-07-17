Введена специальная полицейская операция.
В Киеве произошла стрельба. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.
Событие произошло сегодня, 17 июля, в Соломенском районе столицы, на Чоколовке.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работали следственно-оперативные группы. Также была введена специальная полицейская операция.
В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы. По адресу выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.
"Предварительно правоохранители выяснили, что на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелов в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал. Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, видевшего мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался выстрел, после которого тот упал. Это заметил другой мужчина и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь, и поволок его в подъезд ", — рассказали в полиции.
Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Решается вопрос об определении правовой квалификации.
Напомним, в Одессе полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, которое тот получил во время учебных стрельб.