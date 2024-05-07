В Киеве произошла страшная авария: водитель КАМАЗа врезался в маршрутку с пассажирами

На данный момент известно, что травмы получили водитель маршрутного такси и 6 пассажиров.
Утром вторника, 7 мая, в Днепровском районе Киева водитель КАМАЗа врезался в маршрутку. В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажиры маршрутки.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Автопроисшествие произошло сегодня около 8:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, водитель камаза, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом", — говорится в сообщении.
По данным полиции, травмы получили водитель маршрутного такси и 6 пассажиров. Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение. Их состояние устанавливается.
Напомним, "Птичка" из Азовстали попала в серьезное ДТП и рассказала о полученных травмах.
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