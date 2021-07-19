В Киеве произошла поножовщина вблизи ТРЦ "Гулливер": подробности

Ценителя выяснения отношений с помощью ножа задержали правоохранители.

В Киеве на входе в ТРЦ "Гулливер" (Спортивная площадь, 1) произошел конфликт между двумя мужчинами.

Об этом информирует "Варта Голосеево" в Instagram.

Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в небольшую толкотню, а потом один достал нож и ранил другого.

Травма оказалась достаточно серьезной — врачи едва остановили кровотечение.

Самого же ценителя выяснения отношений с помощью ножа задержали правоохранители.

Напомним, что в пгт. Васильков Киевской области ссора между соседями из-за припаркованного автомобиля закончилась поножовщиной. По данным правоохранителей, между 61-летней женщиной и ее 46-летним соседом произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля. Тогда женщина выхватила нож и сунула его в грудь мужчине.

А раньше в центре Киева молодой человек устроил резню. Злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать. Патрульным удалось задержать нападавшего.

В Харькове выяснения "чей Крым" закончилось поножовщиной

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